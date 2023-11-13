ZEEKR подтвердил намерения выйти на американский фондовый рынок и показал сво...

ZEEKR подтвердил намерения выйти на американский фондовый рынок и показал свой первый седанВ структуре автоконцерна Geely торговая марка ZEEKR претендует на «массовый премиум», и на прошлой неделе подтвердились слухи о намерениях этого производителя электромобилей выйти на американский фондовый рынок.
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