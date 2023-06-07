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РИА Новости: украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска

РИА Новости: украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска

Украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал боец ВС РФ, выполняющий задачи на указанном направлении.

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