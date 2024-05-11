Инсайдер и журналист Bloomberg назвал потенциального преемника главы Apple

Нынешний глава Apple Тим Кук рано или поздно покинет свой пост и ему нужен будет преемник. Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что новым главой купертинского гиганта может стать Джефф Уильямс (Jeff Williams).
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