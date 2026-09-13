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Пронедра

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Зеленский объявил охоту на российскую энергетику

Зеленский объявил охоту на российскую энергетику

Украина намерена наносить удары по энергетическим объектам России в случае масштабных перебоев с электроснабжением на своей территории.

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