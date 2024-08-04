Экс-советник Обамы Аксельрод предрек напряженную борьбу между Трампом и Харрис

Бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод заявил, что настроения внутри партии по поводу возможной победы Камалы Харрис на президентских выборах являются "иррациональным ликованием", поскольку Дональд Трамп опережает ее по популярности.
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