Экс-советник Обамы Аксельрод предрек напряженную борьбу между Трампом и Харрис

Бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод заявил, что настроения внутри партии по поводу возможной победы Камалы Харрис на президентских выборах являются "иррациональным ликованием", поскольку Дональд Трамп опережает ее по популярности.