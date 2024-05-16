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Козырь откуда не ждали - в охоте на РЛС замечена необычная противокорабельная ракета.

Козырь откуда не ждали - в охоте на РЛС замечена необычная противокорабельная ракета.

У отечественного ВПК и западного диаметрально разные подходы, но основное отличие кроется в реальных возможностях изделий - американцы грешат завышением характеристик, которые далеко не всегда соответствуют действительности, у нас же напротив - всегда есть какие-то нюансы, показывающие себя с неожиданной стороны.

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