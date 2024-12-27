Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Ну зато, возможно, бойцы на СВО получат то самое ОГРОМНОЕ количество БПЛА с двойным назначением - они ведь наверняка ...Доставка БПЛА по ...
  • леонид рыбаков
    ГДЕ УЧИЛСЯ ТУДА ОТПРАВИТЬ --ТАМ ПУСТЬ И ПРОПОВЕДУЕТ .ВОТ ТАМ ТОЧНО ДЕДА МОРОЗА НЕТ . И что бы игрушки ни себе ни  сво...Трагедия Аляутдин...
  • Виктор Онегин
    Как не странно ,но историю "золотой орды" писала "англичанка" после того как еврейские невесты им умных детей нарожали.Элиты Средней Ази...

Второй приход Трампа в Европу

Второй приход Трампа в Европу

Меня не оставляет ощущение, что громкие заявления Дональда Трампа о присоединении к Соединенным Штатам Гренландии и Канады — это продолжение предвыборной риторики, предназначенное исключительно для внутренней аудитории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх