Депутат Глазкова: Когда расторгнут договор с Норвегией от 2010 года о передаче ей морского шельфа

Депутат от фракции КПРФ Анжелика Глазкова сообщила о том, что в Госдуме расторгли договор от 1954 года между Советским Союзом и Великобританией, когда генсек Никита Хрущев, руководствуясь неизвестно какими соображениями, передал Лондону право ловить рыбу в советской экономической зоне Баренцева моря, ничего не получив взамен.