43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике на пляже

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 12,3 миллиона подписчиков.