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Центр Владимира на 6 часов перекроют ради фестиваля русской истории и культуры

Центр Владимира на 6 часов перекроют ради фестиваля русской истории и культуры

Движение в центре Владимира будет закрыто с 12.00 до 18.00.28 февраля во Владимире пройдет одновременно два мероприятия: форум "Духовное наследие России" и фестиваль русской истории и культуры “Столица Андрея Боголюбского”.

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