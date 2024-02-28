Центр Владимира на 6 часов перекроют ради фестиваля русской истории и культуры

Движение в центре Владимира будет закрыто с 12.00 до 18.00.28 февраля во Владимире пройдет одновременно два мероприятия: форум "Духовное наследие России" и фестиваль русской истории и культуры “Столица Андрея Боголюбского”.
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