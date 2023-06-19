Как не стать жертвой мошенников расскажет начальник Отдела МВД России по Миллеровскому району

21 июня в Доме культуры Миллеровского района в 11.00 начальник Отдела МВД России по Миллеровскому району расскажет о профилактике мошенничества в сети Интернет, с использованием мобильной связи, а также об условиях приема на службу в полицию.
21 июня в Доме культуры Миллеровского района в 11.00 начальник Отдела МВД России по Миллеровскому району расскажет о профилактике мошенничества в сети Интернет, с использованием мобильной связи, а также об условиях приема на службу в полицию.
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