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Как не стать жертвой мошенников расскажет начальник Отдела МВД России по Миллеровскому району

21 июня в Доме культуры Миллеровского района в 11.00 начальник Отдела МВД России по Миллеровскому району расскажет о профилактике мошенничества в сети Интернет, с использованием мобильной связи, а также об условиях приема на службу в полицию.

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