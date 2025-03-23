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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женя: «У 2Drots нет финансов на Скробота, но если что-то изменится, он был бы интересен»

– Скробот не видит принципиальности в переходе в 2Drots и готов рассмотреть даже такое продолжение. У вас был интерес к этому защитнику? – Интереса никогда не было, потому что он всегда был железобетонным игроком «Амкала», и не было даже мысли.

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