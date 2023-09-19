Рецепты заготовок 31

Варенье из облепихи Варенье из облепихи следует варить из плотных, красивых, не мятых ягод. Облепиха - витаминная ягода, но витамины при варке ягод разрушаются.
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