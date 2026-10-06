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Царьград

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The Thaiger: Мать и брат Назимовых узнали о трагедии из СМИ

The Thaiger: Мать и брат Назимовых узнали о трагедии из СМИ

Мать и брат Назимовых, пропавших в июле в Таиланде, узнали о насилии над Дианой из СМИ. Обвиняемый признал в суде 2 октября факт изнасилования перед убийством.

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