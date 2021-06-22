Безумные привозы оголили ограниченность плана России на Евро. Сборную Черчесова всегда будут считать примитивной

Мысли Дорского. Ужасные индивидуальные ошибки, 1:4, последнее место в группе – кажется, о позитиве в отношении сборной России можно забыть на несколько месяцев.
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