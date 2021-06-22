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Безумные привозы оголили ограниченность плана России на Евро. Сборную Черчесова всегда будут считать примитивной

Безумные привозы оголили ограниченность плана России на Евро. Сборную Черчесова всегда будут считать примитивной

Мысли Дорского. Ужасные индивидуальные ошибки, 1:4, последнее место в группе – кажется, о позитиве в отношении сборной России можно забыть на несколько месяцев.

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Ruslan Zakirov
Как автор умудрился рассмотреть какие-либо положительные качества и моменты в игре сборной Дюкова? Реально сложилось впечатление, что против Дании играла любительская команда: физически слабо готовые, техническое оснащение никакого, кроме бессмысленного пихания ничего противопоставить сопернику не могут, одна суперзвезда, которая опускает башку в землю и начинает водиться, а когда приходит время пробить, то бьет как по пи... ладошкой. Эти дурацкие разговоры здесь про привозы: Семенов - просто корявый, Кузяев и Зобнин просто играли без опций на передачу, потому что "суперзвезда" ленится открываться и может бить только по стоящему мячу без давления. Замены - просто высший класс.
Виктор Рыбаков
Зато теперь Дзюба,да и вся команда, сможет заниматься любимым делом!
Максим Комаров
Долбоеб ты, Витя! Лучше б сам передернул затвор.
Ritchie Blackmore
А что не так? Выставив себя на всю страну идиотом, привыкай к подколкам.
Андрей
После такого оглушительного провала тренер любой сборной должен подать в отставку!!!!! Надоело слушать извинения за игру тренера и игроков, которые ждут не дождутся уйти в отпуск!!!!
ВАРЯГ РУС
Какие новости? Шо, Лена Мисько, ""вегетативный"" период нашей колченогой сборной скоропостижно и позорно закончился жёстким обрезанием от Дании. 4:1, от кого? Позор. конечно за игру в сборной мильЁны не платЮт всего лишь тыЩи, так чего напрягаться. Эти мастера спорта международного класса промотали мои , твои , НАШИ деньги не дав в замен ничего. Колченогие мильЁнеры. По словам комментатора без Головина Монако эффективен на 40%, а с ним клуб дотянул до 81%. Где головинские те хотя бы 25%, так иногда "сверкнёт", головой об ногу стукнется и больше его не видно. Черчесов взял вину на себя, так давайте сбросим его со скалы. Дзюба извинился - да что мне его извинения. Когда пьяные артисты театра или певуны выходят на сцену и плохо играют или поют зритель уходит из театра или концерта. Когда военнослужащий допускает не выполнение своих обязанностей его наказывают и т.д а этим игрулям всё нормально позудят, пошипят и дальше перекатывать квадратный мяч за мильЁны. Для всех якобы спортсменов плавунов, скакунов и других пока не будут нести ответственность за позорные свои "выступления" сборы проводить в Магадане. Игрули в жо** х**.
Лена Мисько
заклинило, "Варяг рус"?
Лена Мисько
⚽️Total_Football🍺 TF2, [22.06.21 08:31] На Черчесова мне плевать! Но ему некем играть и побеждать * Плевать не в том смысле, что шел бы он на хрен, а в том, что в обыденной жизни Саламыч ни к чему. Тедеско интересен, Ганчаренка тоже. Даже Семак, хотя на что уж скучнейший персонаж. А Черчесов не пришей кобыле хвост, ну на что он? Клубных тренеров обсуждать интереснее. Саламыч давно понятен, ни идей свежих, ни поступков ярких. * Станислав Саламыч и нужен-то несколько раз в год исключительно как тренер сборной. В такие годы как 2020-й, когда нет ни Евро, ни ЧМ, главный тренер сборной почти бесполезен. Глаза только мозолил. Как старые часы на стене – никто на них не смотрит, все привыкли сверять время по телефонам и ноутбукам, а часы все же висят, выкидывать жалко. * Черчесов как медиаперсона? Ну а кто нас, привередливых, устраивает из игроков и тренеров? Слуцкий смешон, Широков хамоват, Черданцев криклив, Генич охрип, Аршавин язвителен, Сенников скучный, Быстров – Володька. Тедеско вообще псих! Да, меня тоже бесит поведение Черчесова! Причем, еще с 2007 года, когда написал про него колонку «Испытываю личную неприязнь». Но Саламыч никогда мне и не обещал нравиться, поэтому мои проблемы… * Он прежде всего тренер. У него три вторых места в группах – на ЧМ-2018, в отборе Евро-2020 и в Лиге наций. Ну и здоровья ему! Профессиональных успехов и простого человеческого счастья! Критерий в футболе один – результат. Где вы играли и что вы выигрывали? Да, вот именно вы! * Провал на Евро-2020? Так это не провал, а ожидаемый результат. Мы с вами заранее знали, что Бельгии проиграем, у Финляндии выиграем, а с датчанами шансы есть, но скорее всего уступим. Так что ничем сборная России не удивила. * Черчесова в отставку? Это можно, но наши футболисты - безликая серая масса. Ни ума, ни фантазии. Кем там Черчесову играть и выигрывать? Лучший полузащитник сборной Головин дважды не забил в первом тайме. Оба момента хорошие, особенно первый. До ворот 12 метров, мяч под правой ногой. Что еще нужно? Скажите спасибо, что был чудесный ЧМ-2018. Но вы не скажете - наша нация не умеет быть благодарной / https://tele-sport.ru/football/euro/na-cherchesova-mne-plevat-no-yemu-nekem-igrat-i-pobezhdat
Максим Комаров
А какой марамой опять удаляет комменты? Без мата. Просто не понравилось?
Лена Мисько
не заметила, что что-то было удалено
Максим Комаров
Возможно, я у него в ЧС и коммент не встал. Тогда марамой понятен мне.
Лена Мисько
у кого у него? ты можешь понятно писать?, какой свой комментарий и в чей адрес ты не нашел на сайте ... очень напрягают твои беспочвенные постоянные наезды (
Максим Комаров
Я одобрил комментарий Варяга Руса (еврей?). И предложил вместе с Черчесовым сбросить со скалы Дзюбу. Вкратце, так.
Лена Мисько
какой же ты... невнимательный 1. это было в другой теме https://moscow-piter.mirtesen.ru/blog/43386327188/Daniya-vyikinula-Rossiyu-s-Evro-2020-Ukrayina-stala-3-y-v-gruppe?utm_referrer=mirtesen.ru 2. все на месте Максим Комаров →ВАРЯГ РУС 22 июня, 10:09 Неплохо! Предлагаю Дзюбу сбросить со скалы вместе с Салатычем. Ибо, нафиг!
Лена Мисько
очень часто ты обвиняешь других, даже не проверив себя (((
Максим Комаров
У меня нет никаких тем, только лента. И коммента своего я не нашёл. Но я рад, что никто не марамой! В принципе, я на это рассчитывал.
Лена Мисько
ну тогда - сам ты марамой!
Максим Комаров
Ну пусть так. Это далеко не первое в мой адрес и далеко не последнее. Реакции не будет.
Лена Мисько
надо же иногда тормоза срабатывают... редкий случай в последнее время
Максим Комаров
Вообще, этот турнир стал для нас каким-то чудовищным по количеству глупейших ошибок. Мы и с Бельгией могли бы на что-то рассчитывать. Те в первой игре были явно «не те». Но - Семёнов, но - Шунин. С Данией, наверное, нам все-таки, никак бы не проканало… но - Зобнин! Но - Мотя! Сафонова я не склонен критиковать, молодой вратарь - особая статья. Даже Акинфеев нам чемпионат мира как-то провалил.
Ritchie Blackmore
Что ты всё " Зобнин да Зобнин" ? Про беспомощного Дзюбу расскажи и "тактику" горца, вычитанную из конспектов Лобановского.
Максим Комаров
Черчесов после гола имени Зобнина заменил Магу на Мухина. Хотя, напрашивалась замена именно Зобнина. Он явно поплыл, а Мага был едва ли не лучшим. По объёму работы уж точно. Судя по всему, тренер рассчитывал на злость и мотивацию Романа! Как Бесков на Чивадзе, в своё время. Но у Романа характера не оказалось, и он оказался причастен ко всем мячам в наши ворота. Фаталити! Поэтому, я не думаю, что когда-то Зобнин поднимется выше Спартака. Таких не берут в космонавты!
Максим Комаров
О, минусы пошли! Как же, о Ромочке правду прочитали. Валяйте.
Лена Мисько
минусы за глупость твою...
Максим Комаров
Ага. Сборную убил Зобнин, а минус мне за глупость. Не поймёшь этих русских!
Лена Мисько
что поделаешь, если ты только в глупость и умеешь ((( раньше это определялось количеством выпитого, теперь и трезвый (?) такой же Беда
Максим Комаров
А ты во что умеешь? В рукаку?
Лена Мисько
а... нет тормозов нет... рано я тебя похвалила )))
Максим Комаров
Хвалить меня не обязательно
Лена Мисько
ок я тебя услышала
Лена Мисько
Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро🔥 «Есть стратегический план, который мы выдержали. Всё-таки надо сегодня ещё посмотреть матч. В плане качества игры и готовности — это была наша лучшая игра. Так мы команду и готовили — от матча к матчу, потому что было бы наивно выходить на пик формы к бельгийцам. Мы шли наверх, как планировали. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Надо очень спокойно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет. Переживаем. Болельщик имеет право переживать, а мы должны исправлять. Нам надо спокойно всё проанализировать. Игрок может быть сильным, но не реализовать себя. Надо быть не просто хорошим игроком, а ещё и сильной личностью. Играть на таких турнирах и в матчах, где тебе всё дают сделать — большая разница. ***** Мы сделали максимум. Игра так сложилась» Источник: "championat.com"
Лена Мисько
⚡️СЭКС: Сборная России получит 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы-2020 *** ну тогда всё норм😁(нет)
Максим Комаров
Рома Зобнин закрыл комментарии в Инстаграм. Может, проще было извиниться? Хотя, мне лично его извинения не нужны. Хаять человека в соцсетях, конечно, некрасиво. Тем более, не преступника, а спортсмена - профессионала. Который просто плохо выполнил свою работу. Но как-то это избирательно у Ромы произошло.
Лена Мисько
странно, что когда комментарии в Instagram закрыл Дзюба, ты это не освещал )))
Лена Мисько
как-то это избирательно у тебя это происходит :)
Лена Мисько
ну и для справки... я подписана на Зобнина в Instagram с 15 июня 2016 года, так вот комментарии всегда были закрыты у него. к некоторым публикациям комментарии ограничены, но в основном "закрыты" ты прочитал "новость - ложь" ... и давай ее радостно постить )))
Ritchie Blackmore
"Техничному", по твоему, извиняться не нужно. Вместо этого он как трусливый заяц бегом от самолёта к автобусу. Неужели ты не в курсе?
Лена Мисько
Быстров о Дзюбе: «Помимо голов с пенальти еще надо работать на поле. Видели, чтобы сегодня он работал?» ***** Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру форварда Артема Дзюбы на Евро-2020. Нападающий «Зенита» забил 1 гол в трех играх. Этот мяч стал 30-м для Артема в сборной – он повторил рекорд Александра Кержакова. «Тренер делал ставку на Дзюбу. Мы все ждали, когда Дзюба раскачается. Но помимо голов с пенальти еще надо и работать на поле. Вы видели, чтобы сегодня Дзюба работал? Мы проигрываем в один мяч, мы видим замену форварда? Нет, Станислав Саламович делает ставку на него. Вопросов нет, это его право, он делает ставку на этого игрока. Кудряшова должны были удалять, разве тренер этого не видит? Ты же тренер, он был травмирован, играл там минут 55, да замени ты человека, дай ему отдохнуть», – сказал Быстров.
Лена Мисько
правильно сказано: Черчесов — тупик для сборной России. Он не признает ошибки и снова найдет виноватых
Николай Зайчиков
Наверное только глупый мог ожидать , что наша сборная куда-то там кроме вылета выйдет .
Ritchie Blackmore
При Черчесове не выйдет.
Ritchie Blackmore
Из песни слов не выкинешь...
Лена Мисько
я полностью согласна с автором! **** ХЕЙТ ЗОБНИНА То что Романа хейтят нормально. Ошибка налицо. Но говорить о том, что он сломал игру и это был ключевой эпизод может только слепой или неуравновешенный. Сколько сборная России создала голевых моментов до ошибки Зобнина? Ничего сборная не создала. И заработанный пенальти Соболевым датчане не заметили. Ломали игру два человека: Черчесов и Дзюба. Один упорно не замечал, что игрок растворился на поле, а второй упорно не замечал само поле и что вышел играть на Чемпионат Европы. А про Зарплату Зобнина говорить и того смешнее. РФС и создало такую ситуацию своим лимитом, где все паспортисты получают большие суммы. Им говорите, а не Зобнину. Он получает столько сколько ему за игру платят. А играет он более, чем достойно. Посмотрели бы вы на сборную без Зобнина. Тогда бы немножко по другому ситуацию обсуждали. @yarazberus
Лена Мисько
Роман Зобнин сам себе самый строгий критик.
Ritchie Blackmore
Дзюба за всю игру не создал ни одного опасного момента. Соболев создал довольно быстро. Хулители Романа и почитатели "техничного" столба этого очевидного момента не "замечают" Да и как часто Зобнин ошибался ранее? Примитивны обвинения спартаковца во вчерашнем провале. Это ПОЗОР Черчесова.
Ritchie Blackmore
Тренер сборной России вошел в топ-5 самых дорогих наставников на ЧЕ, хотя по игре этого не скажешь. " Край не пуганных идиотов!
Лена Мисько
Суть игры, [22.06.21 14:14] Я погорячился, когда сказал, что он нашей сборной на этом Евро мы футбола не увидим. Вчера он был, но все было как всегда и по-другому быть вряд ли могло. Наши футболисты в первом тайме играли отлично: организованно, грамотно, интенсивно, но вот только надолго их не хватило и ошибки посыпались градом. И это не потому, что они у нас одаренные, только альтернативно, в такой футбол они играть умеют, только вот не практикуют его. Причем как в клубе (все, кроме Головина и Миранчука, когда его все же выпускают на поле), так и в сборной. Ведь условно у нас товарняки, матчи с Мальтами и Кипрами в отборах, так почему хотя бы там нам не начать отрабатывать высокий прессинг, гибридные перестроения, игру в 2 нападающих, и все то, что было хорошо, но быстро выдохлось с Данией. Оно бы и не выдохлось, если бы было привычно для наших футболистов. А тут их заставили играть на голом скилле, который у них все же есть, и это радует, но подкреплять его нечем. / И тут вопросы уже идут в сторону Черчесова, ведь по его задумкам тоже видно, что он далеко не дурак и рождать интересные идеи может. Но почему это происходит только в критический момент? Мы помним, то что «Надо побеждать, когда надо побеждать», ну так почему там, где побеждать чуть менее надо, мы не видим хоть какого-то развития мысли. Почему тех же Дивеева и Сафонова стали выпускать в основе только когда все обозлились до такой степени, что если бы Черчесов этого не сделал, его бы на тряпки порвали? Почему четырех игроков в атаке мы видим только в ситуации, когда нужно спасаться любой ценой? / Безусловно, все эти вопросы Черчесову задать надо, и не от комедийного дуэта Губерниева и Черданцева, но стоит помнить и о том, что и такой Саламыч не на пустом месте образовался. Когда твое начальство осыпает тебя золотом и не требует качества работы, а фактический результат, велик соблазн поддаться этому и засунуть куда подальше все свои творческие измышления. Конкретно Черчесова это ни разу не оправдывает, но показывает то, что корни наших провалов куда глубже. / И даже если на волне народного гнева Стаса сейчас уволят, вряд ли будет что-то принципиально новое. Да, придет человек с другим почерком, возможно освежит игру сборной, и мы все возрадуемся, только вот рамки для него останутся такими же кондовыми, и если он не захочет в них существовать, и в погоне за хорошим футболом где-то ошибется, его пнут еще быстрее, за несговорчивость. Поэтому пережив вчерашний вечер мы остаемся в самом русском из всех русских состояний: нам плохо, а надежда есть. Но мы понимаем, что ей не дадут расцвести и остаемся в Роспечали, но ждем чуда как 5-7-9-17-19 лет назад. А еще раньше я просто не смотрел матчи сборной, но многие из вас этот ряд чисел, думаю, продолжат.
Лена Мисько
Лично у меня к Черчесову одна претензия: запредельное ЧСВ, которое простирается выше альпийских гор. И все это при наличии скиллов уровня среднего австрийского физрука. Его токсичность превышает все допустимые нормы, а это в свою очередь не прибавляет желания переживать за нашу сборную. Отсутствует чувство сопричастности между болельщиками и командой. Эта команда больше ассоциируется с Черчесовым и чиновниками, но никак с простыми людьми, за которых сражаются на поле другие сборные.
Лена Мисько
К позору сборной мы давно привыкли. Больше всего настораживает, что не последует никаких выводов, и всё останется на прежних местах.
Лена Мисько
⚡️ Черчесов не собирается подавать в отставку с поста тренера сборной России 🤯 Пожалуй, самая сильная новость дня: https://www.sports.ru/football/1098379601.html#online?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-22
Лена Мисько
Simbirskiy Football Tears, [22.06.21 12:34] Разобрал для "РБК" вчерашний позор. Единственное, за что можно похвалить сборную России - грамотное сдерживание Дании в первом тайме. После ужасной ошибки Зобнина команда стремительно развалилась на части (гол Дзюбы с пенальти был откровенным подарком от судейской бригады). Второй тайм - это ускоренная перемотка записи лучевой болезни человека. Сначала он вроде бы даже здоров с виду, но потом быстро превращается в безнадежный кусок мяса, харкающий кровью https://sportrbc.ru/news/60d194fc9a7947b24c01fed5?from=newsfeed
Лена Мисько
Как же кардинально изменилась риторика журналистов и комментаторов по Черчесову, от «поставил на молодость» до громких слов: «позор» и «вынос тела». Так вы на декабрьской закрытой встрече семнадцати с ним, которую запрещали афишировать, облизывали Черчесова с ног до головы, от «лучшего тренера России» до «Вам пора в ГосДуму». Разве тогда не было понятно, что вся его деятельность приведёт к провалу? Многие из спортивных пишущих и говорящих профессионалов перед Станиславом Саламовичем, как Каштанка на задних лапках в произведении у Антона Павловича Чехова, а сейчас к отставке призывают. Смешно же.
Ritchie Blackmore
Сейчас на Матче показывали эпизод прилёта наших футболистов в Россию. Лже-капитан поспешно направлялся к автобусу, его попросили подойти и ответить на пару вопросов, а не прятаться за спинами. "Лучший" огрызнулся и, конечно, не подошёл. Трус. Как бить себя в грудь после Тамбова, столб первый! Как ответить и признать полный провал и свою несостоятельность как "ведущего" нападающего сборной, сразу в "кусты" Вспоминается прекрасный фильм про Анискина- на словах Вы все готовы жениться, а как до дела доходит, Ваш брат трусливее зайца..." К Дзюбе это особенно применимо.
Сергей Микульский
Моя жена меня сегодня рассмешила. Сказала, что Черчесов любит Дзюбу потому что видимо рядом с ним занимается рукоблудием.
сергей озеров
Офигеть!Но! Твоя супруга честнее питерской братии,в лице Максима.
Лена Мисько
я не стала бы восторгаться таким шуткам... потому как, практически уверена, что в ответ можно прочитать: "Зарема боится геев, потому что они могут увести у нее Федуна" Давайте не будет переходить в такую плоскость обсуждения?
Сергей Микульский
Моя супруга в футболе ничего не понимает, но как говорится устами младенца глаголит истина. Посмотрев как играют европейские сборные и наша, она сказала, что игроки России по полю пешком ходят и все время падают. А ведь права, чёрт побери!
Россиянин
Это не сборная, а позорная. И в самом деле, если миллионные оклады, которые в России девать некуда, а траттится все за бугром на виллы яхты и прочее, играть честно не будут. Вот мы и увидели поддавки. И еще увидим, и не раз. Честной игры, на совесть, за честь Родины, мы уже больше никогда не увидим. И не мечтайте даже. То же самое что и торгаши. Взвинтили цены по указке Госдепа. Разумных объяснений по росту цен никто не дает и не даст. Эти торгаши где? Разумеется там, за бугром. Там у них жены, дети недвижимость. Сюдя ездят только за деньгами. Вот их и прижал Госдеп США. Поднять цены, обрушить рынок, вызвать инфляцию. Исполнили... Вобщем, что футбол, что наши торгаши. Вредители. Товарищ Стаин знал что делать
Ruslan Zakirov
Из положительного: сборной Дюкова все 3 игры подсуживали судьи, но Эль Капитанище даже из этого не смог извлечь выгоду, кроме личной.
Максим Комаров
Как тебе дельфинарий Соболева? Зашёл!
сергей озеров
ты про сборную или про Спартак,про Соболева? Лихо пытаешься подменить провал Черчесова на отдельных игроков
Максим Комаров
Я про нырок Соболева, на который купился судья. Я только за, но Руслан принципиален в таких вопросах.
Максим Комаров
В поражении виновата вся команда. Вся - даже скамейка. У меня такое мнение.
Максим Комаров
Что касается моих «взаимоотношений» со Спартаком, то ты их совсем не понимаешь. Я не собираюсь жечь ваш флаг, а наоборот - всегда готов поделиться хорошей историей. Например, одной барышне подарил раритетный значок - «Пищевик». Который мне не так чтобы сильно просто и дёшево достался. Но ей он был нужнее! Или Спартак Саши Синявского, с которым мы встретимся в первых числах июля в Великом Новгороде и будем страшно бухать! Ему я обязательно тоже что-то подарю - свой лучший кальвадос в спартаковском бренде (есть у меня такой). Ну а Туев, Зарема… дальше можешь список сам дополнить… тут и отношение другое. Вы в «хейте» своём захлебываетесь, вот в чем беда.
Ruslan Zakirov
Мне полностью наплевать было на эту команду. Я еще до Чемпионата Европы про это говорил. Так что кто ныряет, кто не ныряет - это вопросы не ко мне. Чуть прихватили, чуть наступили. Можно было дать, можно было не давать. Судьи подсуживали все 3 игры Дюкову, но и этого не хватило его деревянной дружине.
Максим Комаров
Это очень принципиальная позиция! Ты этот нырок запомни, а я саму позицию) ещё не раз в сезоне вспомним.
Лена Мисько
"Вы в «хейте» своём захлебываетесь" - это сильно ты почаще себе это повторяй... может и беда мимо пройдет
Максим Комаров
Просто, иди мимо. В тебе лично кроме «хейта» вообще ничего нет.
Лена Мисько
да ты что... вот же знаток какой )))
Ruslan Zakirov
Не понял. Ты что меня подловить что-ли на этом хочешь? Ты меня не смеши. На Соболеве в чемпионате/кубке Дюкова такое не дадут питерские карманные судьи и ВАРы. Вспомни матч в Кубке, когда на нем обезьяной весел Жирков или когда ему в лицо недостаточно сильно ударил рукой Барриос. Тем более чего мне-то бояться твоих воспоминаний? У тебя же память как у рыбки.
Максим Комаров
Я не буду тебя в ответ оскорблять и обсуждать твою память или что-то там ещё. И подловить я тебя не пытаюсь, это примитивно. А я за объективность. Если считаешь, что Соболев симулировал - «нырнул», то так и скажи. Считаешь, что нет - скажи нет. А мы зафиксируем (с тобой) этот эпизод и наши оценки, и, впоследствии, будем оценивать спорные моменты «по прецеденту». Если есть сомнения в моей памяти, то я сохраню всё в облаке.
Ruslan Zakirov
Фол был, но то, что от него не обязательно падать я и не спорю. Соболев хотя бы так пытался помочь команде, коли уж у всей команды не получается играть в футбол. Это профессиональный футбол. В правилах игры надо многое менять. Например, надо отучить от таких вот захватов в штрафной. А-то получается, что фол есть, но чтобы его по правилам оценили, то надо вот так вот нырять как Соболев. Самое противное, что этот профессиональный футбол сказывается и на любительском. На прошлой неделе дошло до дурдома: играем двусторонку, я выдавил в боковую линию парня с мячом и совсем чуть-чуть его коснулся в ногу и отнял мяч, он тут же упал, стал требовать штрафной. Причем делал это на полном серьезе. Про ныряние в Корее на турнирах даже и говорить не охота.
Максим Комаров
Некоторые судьи с этим тоже не согласны. Например, главный судья матча Англия-Шотландия. Там чёткий фол на Стерлинге - такое же четкое понимание того, что пенальти за это ставить нельзя. Правда, если бы ВАР вмешался, то выбора бы не осталось. В общем: и Главный и ВАР должны быть большими профессионалами и одинаково понимать и трактовать правила.
Ruslan Zakirov
Я ровно такого же мнения. В принципе можно было бы в такой ситуации давать пенальти и желтую карточку "ныряльщику". Но так как это никоим образом не скажется на количестве подобных моментов, то правила надо менять. Все эти пихания и прихваты должны незамедлительно приостанавливаться. Возможно, что надо ввести правила пробития свободного как это было ранее.
сергей озеров
Большое разочарование,убойная слабая игра. Пересмотрел,уже два раза,хотел увидеть хоть какой то позитив в игре нашей сборной,и ничего не увидел,абсолютно. Атака-ноль,средняя линия-так себе,не лучше финнов.Понятно,Зобнин грубо ошибся,не понятно где был центральный защитник? Ну,кто скажет,что матч с Данией-это наши упущенные возможности,кто скажет,что нас убили судьи? Просто стыдно,ну мне по крайней мере.
Сергей Микульский
Черчесов остаётся, футбол в исполнении сборной можно больше не смотреть. В Катар если попадем, на групповом этапе та же лажа будет.
сергей озеров
Молоток серьёзно
Лена Мисько
УЕФА не разрешил организовать радужную иллюминацию арены в Мюнхене во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии
Алевтина Трофимова
Бердыев свободен. Возьмет, правда, дорого. Ну так и Стас нам не в копейки обходился
Алевтина Трофимова
эта команда (игроки, тренерский штаб) свой цикл закончили. нужны свежие идеи, игроки и тд, Черчесов допустил большой просчет не вызвав Гилерме (хоть я и против натурализованных игроков, но бразильца отцепили по другим причинам). и с Бельгией отошли от игры в 5 защитников, что вылилось в разгром и ужасную разницу перед решающим матчем. ну и самое важное. сборную должны любить, она должна объединять. в 2018 хейт перекрыли отличным результатом, но как то умудрились уничтожить все это в последующие годы. не вижу сейчас смысле держаться за Черчесова кроме одного факта. чемпионат мира уже в следующем году. решающие матчи в группе уже этой осенью. не самое удачно время для перемен.
Алевтина Трофимова
После провала сборной России на ЧЕ 2021 #ПоэтГарик сел было за очередной стихотворный репортаж. Но с удивлением обнаружил, что ровно 5 лет назад именно 21 июня такой репортаж уже был им написан после бесславного вылета сборной с ЧЕ 2016. Осталось лишь слегка изменить фамилии героев. И то не всех... А давайте мы их забудем? Они недостойны любви Чужие скучные люди Старались… Но не смогли. Семенов? Не помню, право Зобнин? Не знаю точно Этот слева? И тот вон справа? Все позабыто прочно. Как вы сказали: Джи-ки-я? Кузяев? Соболев? Дзюба? Не припоминаю ни х...я Не нужно. Не знаю. Не любо. Все, забыли. Пусть отдыхают Пусть их любят жены и дети Пусть спонсоры привечают Пусть обсуждают в Инете. Пусть дарят мячи и майки Пусть просирают бабки Пусть выиграют у Ямайки 5:0. Ну так, для разрядки… Нам есть, что смотреть на Евро А этим пора в дорогу Поберегите нервы Отмучились. Слава Богу.

Картина дня

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