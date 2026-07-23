Бошнякский муниципалитет взялся отобрать имущество у Сербской Православной Церкви

В расположенном в бошняцко-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины городке Бугойно местные власти и нувориши пытаются присвоить 300 квадратных метров территории православной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
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