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Бошнякский муниципалитет взялся отобрать имущество у Сербской Православной Церкви

Бошнякский муниципалитет взялся отобрать имущество у Сербской Православной Церкви

В расположенном в бошняцко-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины городке Бугойно местные власти и нувориши пытаются присвоить 300 квадратных метров территории православной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

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