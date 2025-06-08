Журналистка из Нидерландов предположила, почему Зеленский не забирает тела

Вероятную причину отказа президента Украины Владимира Зеленского забирать тела погибших украинских военных назвала после осмотра рефрижератора с телами независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде 8 июня, сообщает РИА Новости.
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