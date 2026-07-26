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Журнал «Профиль»

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Сирия и Россия продолжают обсуждать судьбу российских военных баз

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года отношения с Россией вошли в новую фазу, причем, по его словам, "обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на данный момент не завершено".

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