Сирия и Россия продолжают обсуждать судьбу российских военных баз

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года отношения с Россией вошли в новую фазу, причем, по его словам, "обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на данный момент не завершено".