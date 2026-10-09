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15+ идей для поделок из шишек, чтобы провести семейный выходной без гаджетов

15+ идей для поделок из шишек, чтобы провести семейный выходной без гаджетов

Также подойдут для детского сада и школы фото: peppi18/Getty ImagesШишки — это здорово! С ними можно сделать, что угодно.

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