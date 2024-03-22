NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    ЧЕХ продажен ,так же как хохол, служит тому кто его на колени поставит.Могла ли Чехослов...
  • Брагин Андрей
    Японская пословица- "и червяк в 1 сяку (15 см), может иметь душу в 2 сяку"!🤪💖✨👍✌️Огромный червь дл...
  • Vasiliy Belokurov
    Ничего не сказано про энергоустановку....от нее можно питать небольшой город...........С чем сопоставим ...

Комета 12P/Pons-Brooks. Условия видимости с 21 марта по 1 апреля 2024 года

Комета 12P/Pons-Brooks. Условия видимости с 21 марта по 1 апреля 2024 года

﻿﻿Астрофотография Лексуана Чжана Комета Понс-Брукса — долгопериодическая комета. Это четвертый раз в истории астрономии как естественной науки, когда эта комета возвращается в глубь нашей Солнечной системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору