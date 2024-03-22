Комета 12P/Pons-Brooks. Условия видимости с 21 марта по 1 апреля 2024 года

Астрофотография Лексуана Чжана Комета Понс-Брукса — долгопериодическая комета. Это четвертый раз в истории астрономии как естественной науки, когда эта комета возвращается в глубь нашей Солнечной системы.
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