Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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60-летнюю проблему создания перовскитного лазерного диода решили физики из России

60-летнюю проблему создания перовскитного лазерного диода решили физики из России

Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора.

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