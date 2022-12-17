Исхаков забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ. У него 20 очков в 25 играх за фарм «Айлендерс»

Руслан Исхаков забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ в матче с «Ютикой». «Бриджпорт» уступил «Кометс» (2:5) в матче регулярного чемпионата.

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