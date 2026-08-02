Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

301 подписчик

Таксист проучил кидал, которые решили сбежать, не оплатив поездку

Таксист проучил кидал, которые решили сбежать, не оплатив поездку

Двое парней приехали во двор, резко распахнули двери и бросились наутёк. Но водитель не растерялся - догнал одного из них после того, как тот споткнулся и упал, затолкал обратно в машину и начал искать деньги в его сумке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии