Таксист проучил кидал, которые решили сбежать, не оплатив поездку

Двое парней приехали во двор, резко распахнули двери и бросились наутёк. Но водитель не растерялся - догнал одного из них после того, как тот споткнулся и упал, затолкал обратно в машину и начал искать деньги в его сумке.
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