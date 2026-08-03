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Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время

Евсеев: ВС РФ обходят Славянск и Краматорск — Дружковка падёт в ближайшее время

Российские войска обходят Славянск и Краматорск с флангов, перерезая коммуникации ВСУ. Освобождение Дружковки ожидается в ближайшее время, а взятие Красного Лимана позволит перерезать связь между Донбассом и Харьковом.

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