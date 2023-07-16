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Daily Star — мощная буря на Солнце может оставить человечество без интернета в 2025 году

Daily Star — мощная буря на Солнце может оставить человечество без интернета в 2025 году

Цикл мощных магнитных бурь на Солнце может произойти уже через два года — в 2025 году. За последние 300 лет такой пик солнечной активности фиксировали 25 раз, но именно в этот, прогнозируемый, цикл на Землю обрушится настоящий солнечный ураган.

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