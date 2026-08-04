Основателя ЧВК "Ястреб" Марущенко приговорили к 18 годам колонии

Основателя ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко приговорили к 18 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по целому ряду статей, включая убийство, похищение человека, а также мошенничество в особо крупном.
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