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«Давай мне ключ, ###### нигер». Игрок АПЛ оскорбил консьержа на почве расизма, полиция начала расследование

«Давай мне ключ, ###### нигер». Игрок АПЛ оскорбил консьержа на почве расизма, полиция начала расследование

50-летний мужчина, родившийся в Англии в семье сенегальцев и гамбийцев, заявил, что игрок одного из клубов чемпионата Англии оскорбил его на почве расизма.

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