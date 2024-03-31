США мстят "Вагнеру" за Африку: Новая порция ужаса в "сенсационном" отчёте Human Rights Watch по Мали

Правозащитная организация Human Rights Watch (Вашингтон) опубликовала 28 марта огромный доклад о новых "зверствах Вагнера" в ходе противоповстанческих операций в центральных и северных регионах Мали и об "ужасающих злоупотреблениях" поддерживаемого Россией переходного правительства этой страны.