Термоядерный стартап Tokamak Energy привлек $125 млн на конструкцию реактора, похожего на яйцо

В то время как мир стремится увеличить количество электростанций, чтобы утолить жажду электричества, инвесторы вкладывают деньги в ядерный синтез - технологию из области фантастики, которая, похоже, приближается к коммерческой жизнеспособности.
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