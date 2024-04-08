"Шведский истребитель Gripen спасает Украину": НАТО выложило козыри

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 1,6K прочитали К многочисленным разговорам и пересудам о поставках Киеву американских истребителей F-16 добавилось то, что и Швеция тоже намерена отправить на Украину свои истребители JAS 39 Gripen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии