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Закон и Порядок

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Кто должен России, и почему Россия списывает долги

Кто должен России, и почему Россия списывает долги

1. Вот как сейчас выглядит рейтинг основных стран-должников России (см. заглавную картинку). Современная Россия, в отличие от СССР, расходует деньги экономно — старается без сильной на то необходимости другим странам в долг не давать (ссылка): Судя по рейтингу, уже долгие годы ничего не меняется — больше всего России должна Белоруссия, а долг союзной страны превышает $8 млрд.

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