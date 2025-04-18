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В Югре продолжают вручать медали ветеранам Великой Отечественной войны

В Югре продолжают вручать медали ветеранам Великой Отечественной войны

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжают вручать медали к 80-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны – в соответствии с указом Президента России Владимира Путина и поручением губернатора округа Руслана Кухарука, сообщает издание Ugra-news.

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