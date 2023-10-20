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Штукатурные растворы: как правильно делать замес

Штукатурные растворы: как правильно делать замес

Штукатурные растворы применяются при отделках поверхностей помещений как внутри, так и снаружи. Наружные поверхности здания штукатурятся с использованием растворов на цементе или извести, или смешанного типа (цемент — известь).

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