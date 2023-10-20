Штукатурные растворы: как правильно делать замес

Штукатурные растворы применяются при отделках поверхностей помещений как внутри, так и снаружи. Наружные поверхности здания штукатурятся с использованием растворов на цементе или извести, или смешанного типа (цемент — известь).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)