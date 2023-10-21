Некурящим россиянам вновь предложили давать дополнительный выходной

Депутат Госдумы Султан Хамзаев вновь предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам. Также он выступил с инициативой обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт, указано в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, пишет РИА Новости.