Некурящим россиянам вновь предложили давать дополнительный выходной

Депутат Госдумы Султан Хамзаев вновь предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам. Также он выступил с инициативой обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт, указано в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии