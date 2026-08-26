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День с сыном на море 🌊 Прекрасно провели время 🙌 🏖️ Пляж «Ривьера» и «Маяк» скидка для своих 10% Промокод «СВОИ» уже активен и доступен для ввода на сайте при покупке абонементов https://rivierabeach.