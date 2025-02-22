Жители Каменска-Уральского и Свердловской области в преддверии 23 февраля призвали отозвать независимость Украины через суд в Москве, чтобы победить в СВО.
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Жители Каменска-Уральского и Свердловской области в преддверии 23 февраля призвали отозвать независимость Украины через суд в Москве, чтобы победить в СВО.
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