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Земский Вестник

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Жители Каменска-Уральского и Свердловской области в преддверии 23 февраля призвали отозвать независимость Украины через суд в Москве, чтобы победить в СВО.

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