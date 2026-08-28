Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в Якутске 28 августа

В Якутске из-за лесных пожаров зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе. По данным Роспотребнадзора, 28 августа в разных частях города проведены измерения, выявлены серьезные превышения по частицам и диоксиду азота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии