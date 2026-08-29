Реставрация четырёх объектов продолжается в Ханском дворце Бахчисарая

В Бахчисарае на территории дворцово-паркового комплекса Ханского дворца подведены итоги масштабных работ по восстановлению: полностью отреставрированы 11 исторических сооружений, включая усыпальницы Дюрбе Диляра-Бикеч, Северное и Южное дюрбе, а также такие знаковые постройки, как Гарем, Ханская мечеть, Соколиная башня и Конюшенный корпус.
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