Две трети трудоспособного населения России оказались в долгах перед банками и МФО Число российских граждан с банковскими кредитами и займами в микрофинансовых организациях по итогам 2024 года увеличилось на 800 тысяч человек и впервые и истории превысило отметку 50 миллионов, отчитался ЦБ РФ.