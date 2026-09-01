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ИИ в кармане инвестора: «Финам» запустил платформу для автоторговли без навыков программирования

ИИ в кармане инвестора: «Финам» запустил платформу для автоторговли без навыков программирования

Брокер «Финам» запустил платформу ZipLime, позволяющую формировать торговые алгоритмы на базе ИИ без навыков программирования.

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