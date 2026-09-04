Air Tanzania приостановила полёты из Танзании в Россию

Air Tanzania с 4 сентября приостановила полёты между Дар-эс-Саламом и Москвой. Решение связано с результатами оценки рисков на маршруте, говорится в пресс-релизе авиакомпании.
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