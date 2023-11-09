Суд продолжит слушания по допинг-делу Камилы Валиевой

Будет решаться, сохранит ли она золотую медаль Камила Валиева Globallookpress.com/Dmitry Golubovich Сегодня, 9 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит слушания по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.
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