Суд продолжит слушания по допинг-делу Камилы Валиевой

Будет решаться, сохранит ли она золотую медаль Камила Валиева Globallookpress.com/Dmitry Golubovich Сегодня, 9 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит слушания по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.