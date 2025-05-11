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Где закроют и ограничат движение транспорта в Петербурге с 12 мая 2025 года

Где закроют и ограничат движение транспорта в Петербурге с 12 мая 2025 года

Как сообщается 11 мая на сайте Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС), с 12 по 16 мая движение по транспортному отсеку Невской стороны на внутреннем кольце КАД будет ограничено в связи с регламентными и ремонтно-восстановительными работами.

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