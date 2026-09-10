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Рыбаков поблагодарил Клычкова за работы на ул. Гагарина

Рыбаков поблагодарил Клычкова за работы на ул. Гагарина

Реализацию нацпроектов рассмотрели сегодня, 10 сентября, на совещании в администрации Орловской области с главами муниципалитетов.

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