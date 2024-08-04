Нефть для БРИКС. Венесуэла и Россия готовят ловушку бизнесу США

Нефть для БРИКС.Сегодня 12K прочитали Заводы США адаптированы под венесуэльскую нефть и, если президент республики Николас Мадуро отдаст месторождения в управление БРИКС, американцам все равно придется ее покупать.
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