Преступление и подозреваемые: Вышел новый трейлер Life is Strange: Double Exposure — игрок...

Преступление и подозреваемые: Вышел новый трейлер Life is Strange: Double Exposure — игроки получили доступ к первым эпизодамИгроки, которые оформили предзаказ на ультимативное издание Life is Strange: Double Exposure, уже получили доступ к двум первым эпизодам и начали публиковать свои прохождения в сети.
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