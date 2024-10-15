Преступление и подозреваемые: Вышел новый трейлер Life is Strange: Double Exposure — игрок...

Преступление и подозреваемые: Вышел новый трейлер Life is Strange: Double Exposure — игроки получили доступ к первым эпизодамИгроки, которые оформили предзаказ на ультимативное издание Life is Strange: Double Exposure, уже получили доступ к двум первым эпизодам и начали публиковать свои прохождения в сети.