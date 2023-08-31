Военное обозрение

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Применение киевским режимом ракет «Нептун»

Применение киевским режимом ракет «Нептун»

Опытный комплекс "Нептун" на испытаниях В течение нескольких последних лет Украина хвасталась своей новой разработкой – береговым ракетным комплексом РК-360МЦ с противокорабельной ракетой Р-360 «Нептун».

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