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Военное обозрение

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Новая МБР РС-24 «Ярс» загружена в шахту Козельского ракетного соединения

Новая МБР РС-24 «Ярс» загружена в шахту Козельского ракетного соединения

Очередная межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" готовится заступить на боевое дежурство, загрузку МБР в шахтную пусковую установку провели в Козельском ракетном соединении.

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