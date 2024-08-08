Около 150 охотников получат право охотиться на копытных и медведей в Нижегородской области

По результатам жеребьевки, которая прошла в Министерстве лесного хозяйства Нижегородской области, 155 охотникам были выданы разрешения на добычу лосей, диких кабанов, косуль и медведей в открытых охотничьих угодьях региона.
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