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Кот Толик из Москвы дослужился до прапорщика в МЧС России

Кот Толик из Москвы дослужился до прапорщика в МЧС России

Коту по кличке Анатолий дали спецзвание прапорщика внутренней службы в преддверии нового года.Звание прапорщика внутренней службы дали коту по кличке Толик, который живет в одной из пожарных частей в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного МЧС.

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Амара Карпова
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