Кот Толик из Москвы дослужился до прапорщика в МЧС России

Коту по кличке Анатолий дали спецзвание прапорщика внутренней службы в преддверии нового года.Звание прапорщика внутренней службы дали коту по кличке Толик, который живет в одной из пожарных частей в Москве, сообщили в официальном Telegram-канале столичного МЧС.